Hombre arrestado, acusado de agredir sexualmente a una adolescente con discapacidad intelectual

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – El viernes, agentes del Departamento de Policía de Cathedral City arrestaron a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor con discapacidad intelectual.

Los investigadores informaron que el incidente se reportó en la madrugada del 1 de enero de 2026.

Informaron que la joven de 14 años caminaba hacia el sur por Date Palm Drive cuando un hombre desconocido de 20 años se le acercó.

El sospechoso presuntamente la obligó a ir a su casa.

Mientras se encontraba en la casa, los investigadores informaron que el hombre la agredió sexualmente.

Durante la investigación, los detectives identificaron la casa y la descripción del sospechoso.

El viernes, los agentes presentaron una orden de allanamiento en la casa y encontraron evidencia relacionada con el crimen.

El sospechoso fue arrestado e ingresado en el Centro de Detención John J. Benoit en Indio con una fianza de un millón de dólares.

No se informó sobre el estado de la víctima. Si tiene información sobre este incidente, comuníquese con la Policía de Cathedral City al (760) 770-0300.