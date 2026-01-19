Fuerte sismo sacude el valle de Coachella; no se reportan daños mientras continúan las réplicas

Luis Medina

COACHELLA VALLEY. Calif (KUNA) – Un fuerte sismo ha sacudido gran parte del Valle de Coachella. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se reportó un sismo de magnitud 4.9 cerca de la zona de Indio Hills justo antes de las 6 p.m.

Según informes, el sismo se sintió en Desert Hot Springs, Palm Springs y otras zonas de la ciudad.

Nos pusimos en contacto con la mayoría de los servicios de emergencia de la ciudad y ninguno ha reportado daños ni heridos importantes en el valle. Se han registrado al menos cuatro réplicas mensurables, la mayor de 3.4.

