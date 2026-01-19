Alerta de trafico en la I-10 tras volcamiento de remolque

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Una Alerta de trafico permanece vigente el lunes después de que un remolque volcara en la Interestatal 10 en dirección oeste, justo al oeste de la calle Washington, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Oficiales de la CHP informaron que no se reportaron heridos, pero el remolque volcado bloqueó el carril rápido, que permanece cerrado para las operaciones de limpieza y remolque. Los dos carriles derechos están abiertos a los conductores.

Al inicio de la respuesta, los carriles uno y dos fueron cerrados mientras los equipos investigaban el accidente. Hasta esta noche, solo el carril rápido permanece cerrado.

Se recomienda a los conductores que prevean tiempo adicional para el viaje mientras continúa la limpieza.

Esta noticia está en desarrollo.