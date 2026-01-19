Skip to Content
Accidente con heridos graves reportado en Varner Road, Thousand Palms

Published 11:14 pm

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Las autoridades investigan un accidente entre tres vehículos ocurrido el lunes por la noche en Varner Road, cerca de la intersección con Cook Street.

El choque ocurrió al norte de la Interestatal 10, justo al oeste del Classic Club y el Acrisure Arena. Las autoridades informaron que se clasificó como un accidente con heridos graves, aunque no se dispuso de detalles adicionales sobre el número de heridos de inmediato.

Las fuerzas del orden y los equipos de emergencia permanecen en el lugar mientras continúa la investigación.

Telemundo 15 ha enviado un equipo a la zona y proporcionará actualizaciones a medida que haya más información. 

Telemundo 15 Palm Springs

