Beneficiarios de Calfresh que tuvieron perdidas por lluvias e inundaciones podran solcitar reembolso

Juan Montesló

CONDADO DE RIVERSIDE, Calif. (KUNA) -Debido a los recientes daños que sufrieron familias por las intensas lluvias. durante la ultima semana del 2025 y la primer semana del primer año, el programa CALFRESH ha lanzado un programa de reembolso para sus beneficiados que hayan sido afectados.

Esto programa se abre cada vez que ocurre una emergencia a nivel estatal y existe una declaración del estado donde indica al departamento de servicios publicos que pueden reemplazar dichos beneficios.

Es lo que nos comenta Marivel Castañeda, especialista en programas de autosuficiencia del condado de Riverside,

“Ellos pueden someter un reclamo, ya sea por teléfono, a nuestra línea 877-410-8827 en benefitscal.com o visitando una de las oficinas del condado de Riverside”.

Muchas de las perdidas surgieron en gran parte por apagones eléctricos que dejaron sin la correcta refrigeración a los alimentos.

El estado dio un plazo de 30 días para que estas familias afectadas pudieran solicitar el reembolso, la fecha límite es hasta el día 22 de enero.

“Completan la forma donde ellos indican que son una de las personas afectadas. entonces, la forma va a ser llenada en línea e inmediatamente va a ser enviada al condado para que un trabajador pueda procesar los beneficios y de nuevovolver a ponerlos en su tarjeta de ebt para que puedan ser reutilizados”, expuso Castañeda.

