Posible actividad de ICE en Thermal preocupa a padres y personal del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella

Luis Medina

THERMAL, Calif. (KUNA) – Reportes de actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) el jueves en Thermal preocuparon a padres y personal cerca del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella (CVUSD).

Se registró un avistamiento no confirmado de un puesto de control de ICE en la Avenida 70 y la calle Harrison, informó la Asociación de Maestros del Valle de Coachella en redes sociales el jueves.

La asociación de maestros condenó la actividad, afirmando en parte: “Las políticas de inmigración deben garantizar los derechos humanos y proteger la integridad de la unidad familiar. Todo estudiante tiene derecho a una educación pública gratuita y libre de acoso”.

Los funcionarios del distrito publicaron un comunicado en redes sociales informando a los padres sobre los procedimientos diseñados para preservar la integridad de los entornos de aprendizaje y la seguridad de los estudiantes. Mencionaron que el personal de la escuela y del distrito recibió orientación sobre procedimientos claros que protegen los derechos, la privacidad y la seguridad de los estudiantes, que no se compartirá información sobre los estudiantes y sus familias a menos que sea legalmente requerido y que el acceso a las instalaciones escolares está monitoreado.

No fue posible contactar al ICE para obtener comentarios.

Las autoridades indicaron que las familias que necesiten derivación legal o apoyo familiar deben comunicarse con el Centro Legal Todec al 951-943-1955. Los familiares de los estudiantes del CVUSD pueden comunicarse con los servicios de apoyo estudiantil al 760-848-1161.