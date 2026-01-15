Los servicios de emergencia rescatan a tres personas tras un accidente automovilístico que se cayó del estacionamiento bajo la estación del Tranvía de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Tres personas fueron rescatadas después de que un automóvil se estrellara en el estacionamiento bajo la estación del Tranvía Aéreo de Palm Springs.

El accidente ocurrió el jueves, poco antes de las 10 a. m., en el número 1 de Tramway Road.

“Los bomberos de Palm Springs y el Departamento de Policía de Palm Springs respondieron a un incidente único. Las agencias trabajaron juntas para resolver la situación. Tres personas se encontraban en el vehículo en el momento del accidente. Una persona fue trasladada con heridas leves”, se lee en una publicación en redes sociales del Departamento de Bomberos de Palm Springs.