La Ciudad de Indio organizará un evento familiar para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Las autoridades municipales organizarán un día familiar y gratuito para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, programado para el próximo mes en el centro de Indio, según anunciaron las autoridades.

La celebración comunitaria se llevará a cabo del mediodía a las 5 p. m. del 7 de febrero en Center Stage, ubicado en 82881 Miles Ave.

En colaboración con el Comité de Historia Afroamericana de la ciudad, el evento contará con oradores invitados, mesas redondas, entretenimiento en vivo, juegos, puestos de recursos, puestos de comida y una zona infantil.

Además, a las 6 p. m., habrá un concierto gratuito con la actuación de E&J Movement, quienes interpretarán clásicos de Motown. Las autoridades municipales informaron que los primeros 100 asistentes al concierto recibirán una hamburguesa gratis de Papa Headz, hasta agotar existencias.

“Este evento es una oportunidad para unirnos y celebrar la historia, la cultura y las contribuciones afroamericanas que han moldeado nuestra comunidad y continúan inspirando a las generaciones futuras”, declaró el concejal Waymond Fermon en un comunicado. “Estamos orgullosos de crear una experiencia acogedora, educativa y edificante para residentes y visitantes de todas las edades en celebración del Mes de la Historia Negra”.