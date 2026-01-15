Hospital Palo Verde en Blythe en peligro de cerrar sus puertas, busca optimizar su administración financiera

Juan Montesló

BLYTHE, Calif. (KUNA) – Durante años el hospital Palo Verde de la ciudad de Blythe ha padecido de una mala administración, situación que en voz de la actual presidenta de la mesa directiva, debe reformularse, de lo contrario sus residentes se quedarían sin la atención del único nosocomio que tienen a su alcance.

Los mecanismos de financiamiento que posee el hospital son limitados, de manera reciente el ayuntamiento de la ciudad de Blythe les realizo un préstamo de $330,00 mil dólares para poder cubrir los gastos de nómina del personal por una semana más.

Mientras tanto, el condado proporcionaría un préstamo de un millón de dólares al departamento de emergencias del hospital hasta que el Distrito acepte la propuesta relacionada con el grupo de trabajo independiente liderado por el condado.

“Si, este hospital se necesita mucho, sea lo que sea, nosotros necesitamos una base, igual como el distrito escolar, el colegio y la ciudad, y ojalá que nos podamos educar en cómo podemos hacer algo así”, expreso Carmela Garnica, presidente de la mesa directiva del Hospital Palo Verde.

Mientras que al cuestionarle a Johnny Rodríguez, vice alcalde de la ciudad de Blythe, cuál es el mayor problema con el hospital, nos comentó que son las finanzas,

“El hospital cambió su sistema operativo en 2023 y no pudieron facturar a Medicare y Medicaid, si buscan el caso, se llama Allscripts y Palo Verde Hospital District, y firmaron un contrato. No funcionó como esperaban y no pudieron facturar, a partir de ese momento, demandaron a Allscripts, y Allscripts ganó la demanda. Así que tuvieron que pagar los honorarios de defensa de Allscripts, y todavía tienen dificultades para facturar, perdieron mucha facturación de Medicare y Medicaid”, expuso.

Por su parte los residentes se muestran preocupados por la seguridad de sus hijos, nos externan cuan devastador sería el cierre del hospital,

“Todo afecta a la comunidad de nosotros. yo tengo cinco hijas que van a la escuela y juegan deportes, si cierran este hospital, no va a haber deporte, no va a haber competición de pesca, no va a haber nada, porque se ocupa el hospital para hacer todo eso, este hospital tiene 20 años pasando esto, bancarrota desde que yo nací en este hospital, tiene que se cierra, que se abre”, expuso desesperado Antonio Domínguez, residente de Blythe.

Así mismo, según la presidenta de la mesa directiva el hospital requiere reparaciones en techos, aires acondicionados y cimientos, a diferencia de el colegio Palo Verde, el distrito escolar y el ayuntamiento de la ciudad, todos obtienen fondos de los impuestos de sus residentes a excepción del Hospital.

