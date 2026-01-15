Skip to Content
Directora de la Escuela Intermedia Nellie Coffman nombrada Directora del Año del Condado de Riverside

Published 5:14 pm

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) Melissa Galataud, directora de la Escuela Intermedia Nellie Coffman, ha sido nombrada Directora del Año del Condado de Riverside.

El sorpresivo anuncio se realizó el jueves por la mañana durante una reunión de directores en el Centro de Servicios del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs.

El superintendente del Condado de Riverside, Edwin Gómez, entregó el reconocimiento junto con los líderes del distrito, reconociendo a Galataud por su labor al frente del campus de Palm Springs.

Galataud fue sorprendida frente a otros directores y administradores de todo el distrito. Entre los asistentes se encontraban el superintendente del PSUSD, Marcus Funchess, y otros líderes escolares y distritales.

