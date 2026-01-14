Otro caso de cachorros abandonados genera preocupación

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) — El Refugio de Animales de Palm Springs rescató a cinco cachorros que fueron encontrados abandonados en un estacionamiento, lo que representa otro caso preocupante en el Valle de Coachella.

Los funcionarios del refugio afirman que un buen samaritano descubrió a los cachorros el viernes pasado dentro de una caja abierta. Se cree que son una mezcla de pug y se estima que tienen entre cinco y seis semanas de edad.

Actualmente se encuentran en hogares de acogida y permanecerán allí hasta que tengan la edad suficiente para ser esterilizados o castrados. Después, estarán disponibles para adopción.

El incidente ocurre pocos días después de que otros cachorros fueran encontrados abandonados frente a dos supermercados en La Quinta, un momento captado en cámara.

Si bien los funcionarios del refugio afirman que el abandono de animales en áreas públicas concurridas es poco común, el abandono de mascotas en general sigue siendo un problema constante. Indican que algunos dueños pueden sentir vergüenza de entregar un animal o desconfiar de los refugios gubernamentales.

Las autoridades recuerdan al público que esterilizar y castrar a las mascotas puede ayudar a prevenir camadas no deseadas. También afirman que acoger animales puede marcar una gran diferencia.

