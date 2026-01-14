Hombre de 21 años sentenciado por su participación en tiroteo en Palm Desert

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Un hombre de 21 años fue sentenciado por su participación en un tiroteo en Palm Desert.

Jorge Arturo Morales, residente de Cathedral City, se declaró culpable de intento de asesinato, agresión con arma de fuego y acoso. Fue sentenciado inmediatamente a 14 años y 8 meses de prisión.

Morales fue arrestado junto con Jaden Xavier García en relación con un tiroteo en la cuadra 45300 de Garden Square en Palm Desert.

En mayo de 2024, García se declaró culpable de un delito grave de agresión y admitió un agravante por portar un arma de fuego. Fue sentenciado a 24 meses de libertad condicional.

Jaden Xavier Garcia

Ambos fueron acusados de agredir a dos personas en Palm Desert, una de las cuales sufrió una herida de bala en el rostro.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, Morales y García, a quienes conocían, presuntamente siguieron a dos víctimas.

“Una víctima recibió múltiples impactos de bala y una sola herida de bala en la cara”, declaró Milbrandt. “Fue trasladado a un hospital local con lesiones leves. La otra víctima, que resultó ilesa, presuntamente había sido acosada por Morales durante varias semanas antes del ataque”.

Morales y García fueron detenidos en la cuadra 68700 de la Avenida 33 en Cathedral City por agentes de la comisaría de Palm Desert, la Oficina de Investigaciones de Palm Desert, la Unidad de Supresión de Robos de Palm Desert y el equipo SWAT Regional del Desierto tras presuntamente intentar huir de una residencia, según Milbrandt.