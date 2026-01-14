Familia solicitan apoyo para repatriar cuerpo de migrante hondureño fallecido en Indio durante custodia de ICE

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – Posterior a la muerte de Luis Beltran Yanez-Cruz, migrante hondureño el pasado 6 de enero mientras se encontraba bajo custodia de ICE en el Hospital John F. Kennedy Memorial en Indio, tras ser ingresado por presuntos problemas cardíacos.

La familia de Yanez se encuentra solicitando el apoyo de la comunidad mediante una recaudación de fondos en el portal web Gofundme para poder llevar el cuerpo a Texas y posterior a ello repatriarlo a Honduras.

Telemundo 15 de la mano de Juan Montesló nuestro reportero principal obtuvo de manera exclusiva una entrevista con Josselyn Yanez, hija del hoy fallecido, quien relató que su padre era un hombre muy trabajador y amoroso con sus nietos, que no merecía perder la vida de esta manera.

Según ICE, Yanez-Cruz fue detenido el 16 de noviembre durante una operación en Newark, Nueva Jersey, permanecía detenido a la espera de los procedimientos de expulsión.

Durante su custodia, el 4 de enero, solo unos días antes de la muerte de Yanez, una declaración de ICE que dice que Yanez fue admitido en el Centro Médico Regional de El Centro. Cuando su condición empeoró, fue trasladado al JKF Memorial Hospital, donde murió en la mañana del 6 de enero.

Ahora, su familia está planteando preguntas sobre la calidad y puntualidad de la atención de Yanez-Cruz, su hija, Josselyn Yanez, dice que nunca experimentó problemas de salud relacionados con el corazón y los síntomas solo comenzaron poco después de su detención, le dijo en varias llamadas telefónicas antes de su muerte.

Ella alega que una semana después de que Yanez fuera trasladado a un centro de detención en Calexico, comenzó a sentir dolores de estómago, por lo que los funcionarios federales le dieron píldoras desconocidas.

Ella dice que su condición continuó empeorando en diciembre, con dificultad para respirar y agotamiento.

Josselyn Yanez dice que se sorprendió al enterarse de la muerte de su padre,

“Me dijeron que mi padre había muerto y bueno, no sabía qué decir en ese momento. ¿Dije cómo? Acabo de hablar con él el sábado. Mi alma fue destruida, porque realmente esperaba que mi padre se fuera de ese lugar, pero no de esta manera”, dijo.

En un comunicado de prensa, ICE afirmó que los detenidos reciben atención integral en las instalaciones.

“Todas las personas bajo custodia de ICE reciben exámenes médicos, dentales y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención; una evaluación de salud completa dentro de los 14 días posteriores a la entrada en la custodia de ICE o llegada a una instalación; acceso a citas médicas; y atención de emergencia las 24 horas. En ningún momento durante la detención se le niega la atención de emergencia a un extranjero ilegal detenido”, dijeron en un comunicado de prensa anunciando la muerte de Yanez.

Yanez es uno de los cuatro detenidos que murieron bajo custodia de ICE en 2026 hasta el momento.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com