Extrabajador sustituto del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella arrestado tras denuncia de invasión ilegal de la privacidad

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Un extrabajador sustituto del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella (CVUSD) fue arrestado a principios de este mes tras una denuncia de invasión ilegal de la privacidad.

El incidente ocurrió el 5 de enero en la cuadra 83000 de la calle Moreno en Coachella.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, el sospechoso huyó antes de que llegaran los agentes al lugar. Posteriormente fue identificado como un residente de Coachella de 20 años.

Los agentes arrestaron al sospechoso el 7 de enero. Está previsto que comparezca ante el tribunal el 8 de abril, según los registros de la cárcel. No se informó si el sospechoso ha sido acusado.

El CVUSD emitió un comunicado sobre el incidente:

El Distrito ha recibido varias consultas de los medios de comunicación en relación con la investigación de un ex Suplente Clasificado del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella. Esta investigación está a cargo del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. Normalmente, el distrito no comenta sobre asuntos de personal ni sobre ninguna investigación activa. Sin embargo, dado que los medios de comunicación solicitan información sobre la investigación, se justifica una respuesta breve.

A tal efecto, el Distrito confirma que se ha llevado a cabo una investigación por parte del Sheriff del Condado de Riverside y se ha realizado un arresto. Nuestro trabajo con el Sheriff del Condado de Riverside sigue en curso, ya que nos han solicitado que, si alguien tiene información sobre esta investigación, se comunique con el Investigador Fernández de la Estación del Sheriff de Thermal, llamando al 760-863-8990. Si desea permanecer en el anonimato, llame a Valley Crime Stoppers al (760) 341-7867.

Les informamos que no toleramos ningún comportamiento inapropiado. comportamiento en nuestro Distrito, y que la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad.”