Exigen respuestas por planta de energía abandonada en Mecca, grupo comunitario viajo hasta Riverside para entablar una conversación con los supervisores del condado

Juan Montesló

MECCA, Calif. (KUNA) – Un grupo comunitario de Mecca continúa su travesía para encontrar respuestas y apoyo de autoridades gubernamentales, con el esclarecimiento de que sucederá con la planta abandonada “The Desert View Power”, que durante sus últimos años de operaciones fue vigilada por autoridades a nivel federal.

En el año 2022, cuando la planta recibió una notificación de violación de parte del gobierno federal por contaminar al aire al menos 2,686 veces.

La construcción se encuentra en cercanía de una comunidad rodeada de grupos sensibles, como lo son menores de 5 años que acuden a un instituto preescolar y departamentos de adultos mayores de 65 años de edad.

“Si hay manera de que hagan una supervision para ver que tan contaminado esta ese lugar y que hagan una limpieza profunda y efectiva para nuestra comunidad”, nos comentó en exclusiva a TELEMUNDO 15, Guadalupe Becerra, ex empleado de la planta.

El grupo comentó haber solicitado información y ayuda mediante diversos canales de comunicación durante el ultimo cuatrimestre del año 2025, por lo que al no obtener una respuesta optaron por acudir a la junta de supervisores del condado de Riverside este martes 13 de enero, para expresar su inconformidad con la planta.

“Recibimos dos tipos de comunicación. La primera es no comunicación, pero la segunda es a lo mejor, ah, ok, no tenemos una actualización para ti ahora, podemos contactarte más al rato”, expuso el motivo por el cual tomaron dicha decisión, Krystal Otworth, coordinadora del grupo.

El tipo de emisiones contaminantes que aun emite esta planta no solo afecta ala salud de las personas, sino también la calidad del aire del suelo y del agua.

“Hay agroquímicos que tienen metales pesados. Entonces todos estos materiales se adhieren a las partículas contaminantes, al material particulado, puede estar en el aire, eventualmente esos contaminantes pueden precipitar A los microorganismos del suelo, que son los microorganismos que van a fomentar la respiración o el metabolismo de lo que está cultivado en el suelo, si hay lluvia, conforman parte de lo que se conoce como lluvia ácida, y que inclusive pueden llegar a los mantos freáticos”, nos explicó Isadora Clark, bióloga y especialista en cuidado del medio ambiente.

