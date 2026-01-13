Padres presentarán varias demandas contra el Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella por exposición al moho negro

Luis Medina

THERMAL, Calif. (KUNA) – Abogados anunciaron la presentación de varias demandas por acusaciones de exposición y lesiones a niños autistas con necesidades especiales en una escuela del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella (CVUSD).

Según Oakwood Legal Group, se han presentado siete demandas en nombre de estudiantes autistas vulnerables que, según alegan, estuvieron “expuestos a sabiendas y por negligencia a condiciones peligrosas de moho negro en el campus”.

Telemundo 15 ha estado cubriendo el problema del moho en la Escuela Primaria John Kelley durante el último mes. Funcionarios del CVUSD informaron que el distrito y varias empresas externas que contrataron para garantizar la seguridad tras el hallazgo del moho, indicaron que los padres y estudiantes ya no deberían preocuparse por el problema.

El distrito confirmó previamente la presencia de moho en dos aulas; sin embargo, los funcionarios declararon que no se encontró moho negro en la escuela.