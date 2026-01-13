La iniciativa Coachella Prospera instala paneles solares gratuitos para residentes

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – GRID Alternatives, socio del proyecto Coachella Prospera de la ciudad de Coachella, está instalando 75 sistemas solares gratuitos en la zona.

“Sabemos que con el calor extremo, la necesidad es real”, afirma Yoselyn Eckert, directora de difusión de GRID Alternatives.

Hoy instalaron el primer conjunto de paneles solares para un residente de Coachella. Las autoridades afirman que el objetivo es reducir los costos de energía para los residentes y crear un futuro más verde para la ciudad.

“Cuando hablamos con los residentes, nos dicen que saben que la energía solar es una solución para reducir sus facturas e invertir en sus hogares, pero simplemente no es posible”, afirma Eckert.

GRID Alternatives también ofrece un programa de capacitación para quienes estén interesados en carreras en energía solar. Marco Morales comenzó como aprendiz y ahora es asistente de construcción instalando paneles solares para residentes.

“Es una gran satisfacción poder ayudar a estos hogares, especialmente a estas familias que probablemente gastan demasiado en sus facturas de electricidad”, dice Morales.

Actualmente tienen 40 puestos vacantes para aprendices. Puedes obtener más información sobre su programa de capacitación y cómo solicitar un sistema solar gratuito en su sitio web.