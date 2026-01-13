El Departamento de Policía de Palm Springs continúa reclutando nuevos oficiales para combatir la escasez

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de Palm Springs continúan reclutando nuevos oficiales. Tras el informe del Estado de Palm Springs, el PSPD informó que este año ha tenido escasez de oficiales, lo que ha obligado a sus tácticas de respuesta a ser más reactivas que proactivas.

Desde entonces, el departamento ha compartido en redes sociales que dos oficiales se graduaron de la Clase 223 de la Academia Básica de Entrenamiento para Oficiales de Paz. Si bien este es un paso hacia un mayor número de socorristas, el capitán Gustavo Araiza declaró a Telemundo 15 en diciembre que el proceso de reclutamiento de un oficial durante y después de la academia es más largo de lo que la gente cree.