Búsqueda en curso de adolescente desaparecida en Banning

Luis Medina

BANNING, Calif. (KUNA) – Hoy aumentó la preocupación por el bienestar de una joven de 16 años que desapareció tras salir de su casa en Banning.

Juliet Ruiz fue vista por última vez alrededor de las 9:40 p. m. del sábado saliendo de los Apartamentos Peppertree, ubicados en 456 E. Nicolet St., según el Departamento de Policía de Banning.

Se desconocía su paradero el martes.

Ruiz mide aproximadamente mide 5 pies 2 pulgadas y pesa 100 libras y tiene cabello castaño. Vestía una chaqueta acolchada negra y pantalones negros.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con el departamento al 951-922-3170.