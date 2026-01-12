Padres de familia exigen esclarecer el caso de moho negro en la escuela primaria John Kelley de Thermal, CVUSD

Juan Montesló

THERMAL, Calif. (KUNA) – Ha pasado aproximadamente un mes desde que el Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley (CVUSD) dijo que la remediación del moho se había completado en la Escuela Primaria John Kelley en Thermal.

Las preocupaciones por la salud de los estudiantes continúan, el día de mañana padres de familia realizaran una manifestación en las oficinas de CVUSD, conversamos con una madre de familia quien nos externa su preocupación,

“Nosotros tenemos que enseñarles al distrito que nosotros no nos vamos a quedar callados, nosotros necesitamos lo mejor de ellos para los hijos”, expreso Daisy Castañeda.

Por su parte, la superintendente Dr. Frances Esparza comentó que algunos profesores también se encuentran preocupados por la situación, y dudosos en si el problema ha sido resuelto en su totalidad o no.

Una de las principales preocupaciones gira en torno a la presunta contaminación de los muebles que se tienen en el aula, ya que según palabras de los padres de familia estos fueron retirados, remediados, pintados y regresados a los salones.

“No, los muebles no fueron contaminados, las paredes se han mojado tanto entre las lluvias que han pasado, se han mojado tanto que estaban bien débiles las paredes y era mejor quitarlas y hacerlas nuevas”, comentó Esparza.

Así mismo, mencionó que los daños se derivan por la antigüedad de la construcción, ya que la escuela fue edificada en 1949.

También este martes se llevará a cabo una conferencia de prensa una hora antes de la protesta, en la que se espera que un abogado que representa a varios padres anuncie una demanda contra el distrito.

Según un comunicado de prensa del abogado Elan Zektser, de Oakwood Legal Group, la conferencia de prensa abordará los siguientes puntos:

Evidencia de contaminación por moho negro en la Escuela Primaria John Kelly

Acusaciones de que el Distrito tenía conocimiento previo de las condiciones peligrosas

Los riesgos únicos y graves que corren los niños autistas y con necesidades especiales

Las acciones legales que se están tomando para proteger a los estudiantes y las familias afectadas

Exigencias de rendición de cuentas, transparencia y medidas correctivas inmediatas

“Yo creo que para poder confiar otra vez en ellos necesitan tener mucha transparencia, necesitan hablar con los padres como es, sin tener miedo, porque como una comunidad podemos hacer mucho”, expreso Daysi Castañeda a nuestras cámaras.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com