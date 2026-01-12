Jóvenes se unen ante la presión que ejercen las leyes migratorias sobre las familias del Valle de Coachella

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Mientras las leyes migratorias continúan a nivel local y nacional, Gabby Armenta, cofundadora del Centro Cultural Indígena Danza Azteca Citlaltonac, afirmó que los niños asumen cada vez más roles de adultos cuando sus padres son detenidos, deportados o tienen demasiado miedo de abandonar su hogar.

“Sabemos de familias con jóvenes de 15 años que aceptan trabajos, trabajos secundarios o trabajos de medio tiempo para ayudar a sus familias porque sus padres no pueden salir a trabajar”, dijo Armenta.

Armenta indicó que el miedo y la incertidumbre son generalizados, y las familias buscan recursos de salud mental a medida que aumenta el estrés.

“Nuestra comunidad necesita muchos recursos en este momento”, dijo Armenta. “La salud mental es sin duda uno de los temas que estamos tratando de hacer lo más accesible posible”.

Añadió que su organización organiza un círculo de apoyo mensual que reúne a personas para crear conciencia sobre temas comunitarios importantes, como los protocolos de seguridad para manifestaciones y el conocimiento de sus derechos.

El próximo evento será el 15 de enero de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. en el Centro Cultural Indígena.