Hombre de 53 años arrestado en relación con apuñalamiento en CV Link en Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La policía arrestó a un hombre de 53 años en relación con un apuñalamiento reciente en CV Link en Palm Springs.

El sospechoso fue arrestado el domingo cerca del sendero CV Link, en la zona del campo de golf Cimarron. Enfrenta cargos de intento de asesinato y resistencia a un oficial.

El arresto se debe a un apuñalamiento ocurrido el 31 de diciembre en el sendero CV Link, entre Golf Club Drive y Cathedral Canyon Drive. La víctima, un hombre que paseaba, informó haber hecho contacto visual con un hombre en el sendero al pasar. La víctima declaró que unos 15 minutos después, mientras se dirigía a su casa, el sospechoso seguía en la zona.

Según se informa, el sospechoso se puso un pasamontañas, se acercó gritando groserías y agredió a la víctima, tirándola al suelo. La víctima se defendió y el sospechoso huyó a pie. Tras el altercado, la víctima se enteró de que había sido apuñalado.

La víctima recibió atención médica por sus lesiones en un hospital local y posteriormente fue dada de alta.

La policía indicó que el incidente parece haber sido un ataque no provocado. El sospechoso no exigió la devolución de sus pertenencias y el motivo sigue bajo investigación.

Según los registros judiciales, el sospechoso comparecerá ante el tribunal el miércoles en el Centro de Justicia Larson de Indio.

