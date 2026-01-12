Detenido de ICE fallece en el Hospital JFK Memorial de Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un migrante indocumentado de 68 años, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), falleció en el Hospital John F. Kennedy Memorial de Indio el 6 de enero, según informaron autoridades federales.

Luis Beltrán Yáñez Cruz, migrante indocumentado de Honduras, ingresó al JFK Memorial por problemas cardíacos.

Según ICE, Yáñez fue trasladado a la unidad médica por dolor torácico en el Centro de Detención Regional Imperial y luego al Centro Médico Regional El 4 de enero. Posteriormente, fue evacuado en helicóptero al JFK Memorial para recibir atención médica de mayor nivel, donde fue declarado muerto a pesar de la intervención médica.

Las autoridades indican que Yáñez fue puesto bajo custodia de ICE el 16 de noviembre de 2025 durante un operativo en Newark, Nueva Jersey, y se encontraba detenido a la espera de su proceso de deportación.

