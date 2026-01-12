Casino Augustine organizará una feria de empleo en Coachella

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – El Casino Augustine ofrecerá a quienes buscan empleo la oportunidad de contactar con los gerentes de contratación del casino durante una feria de empleo la próxima semana en Coachella.

El evento se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. El 21 de enero en el edificio administrativo, ubicado en Avenida 54, 84-001.

“Buscamos miembros para nuestro equipo apasionados por brindar el servicio de alta calidad que nuestros huéspedes esperan en Augustine Casino”, declaró Veronique Lang, directora de recursos humanos. “Tanto si busca iniciar una carrera en hotelería como si es un profesional con experiencia en seguridad pública o instalaciones, queremos conocerlo”.

La feria de empleo incluirá entrevistas sin cita previa y ofrecerá puestos en varios departamentos, incluyendo servicio de alimentos, limpieza, instalaciones, marketing, vigilancia y seguridad pública.

Para postularse, los candidatos deben ser mayores de 21 años para la mayoría de los puestos. Se recomienda vestir ropa profesional y postularse en línea antes de su llegada en augustinecasino.com/careers.