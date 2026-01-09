Realizarán protesta pacífica este sábado en Coachella: “No ICE en nuestro valle, no a la guerra en Estados Unidos”,organizada por Comité Latino

Juan Montesló

Ciudad de Coachella, Calif. (KUNA) – Este sábado 10 de enero en punto de las 9 de la mañana se llevará a cabo una manifestación pacífica en contra de la presencia de ICE en el valle de Coachella, organizada por Comité Latino.

Se espera la presencia de 60 asistentes, entre ellos, grupos promigrantes como lo es “demócratas del desierto”, y de miembros de la comunidad.

“Alto a las redadas y no discriminación, nosotros venimos a este país únicamente a trabajar, no somos criminales, señor presidente, no más violencia”, es el mensaje que Jose Garduño, presidente de Comité Latino emite a manera de protesta.

El evento tendrá lugar en 52980 Cesar Chavez St. de la ciudad de Coachella, con una duración aproximada de 1 hora y media.

Así mismo, el contexto a nivel nacional incita a llevar a cabo este tipo de protestas,

“No más violencia. Esa mujer que mataron su gente, los inmigrantes, es injusto”, expreso Garduño.

