Puma avistada en un vecindario de Palm Springs el viernes por la mañana

Luis Medina

Se informó que el puma adulto fue visto aproximadamente entre las 6:00 y las 6:30 a. m., cerca de la zona de Upper West Vista Chino, en las inmediaciones de la cuadra 500 de Vista Chino. El denunciante posteriormente perdió de vista al animal, anunció el Departamento de Policía de Palm Springs.

El Oficial de Control de Animales del PSPD dio seguimiento al incidente, informaron las autoridades.

Se ha notificado a los funcionarios de vida silvestre y están al tanto de la actividad en la zona. La policía indicó que la situación está siendo monitoreada.

La policía recordó a los residentes que la vida silvestre frecuenta la comunidad desértica.

“Alentamos a todos a estar atentos a su entorno cuando estén al aire libre. Se recomienda a los residentes con mascotas que las mantengan supervisadas y a la vista cuando estén afuera, en lugar de permitir que deambulen sin supervisión”, se lee en un comunicado del PSPD. Si se encuentra con un puma u otro animal silvestre, debe informarlo directamente al Sistema de Reporte de Incidentes de Vida Silvestre en wildlife.ca.gov. Esto permite a los funcionarios de vida silvestre rastrear la actividad y determinar si se requieren medidas adicionales.

También puede notificar al Departamento de Policía de Palm Springs llamando al 760-327-1441 para que estén al tanto y puedan ayudar si es necesario.

Puede encontrar recursos adicionales en https://wildlife.ca.gov/Living-with-Wildlife