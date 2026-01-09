Skip to Content
Gripe estacional puede ser curada con remedios alternativos, nutricionista menciona que alimentos ofrecen solución

By
New
Published 5:14 pm

Juan Montesló

Valle de Coachella, Calif. (KUNA) – Esta temporada invernal ha propiciado un alza en contagios de gripe, algunos casos son diagnosticados como influenza y otros bajo el virus de COVID, ambos en sus distintas variantes, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el estado de California se encuentra en un nivel alto de incidencias por enfermedades respiratorias.

Según nos comenta Luisa Sabogal dietista registrada de Kaiser Permanente, la alimentación es uno de los remedios curativos y preventivos más poderosos para evitar enfermarse de gripe,

“Por ejemplo, los alimentos cítricos, digamos todos los limones, las naranjas, las mandarinas,  las toronjas, serían unos alimentos increíbles si quieres mejorar tu sistema inmunológico”, expuso Sabogal.

Existen otros alimentos que son poco conocidos por poseer propiedades  curativas o de fortalecimiento al sistema inmunológico como lo es el yogurt sin azúcar,

“tiene probióticos, algo que es muy importante para tener bien el  sistema digestivo, lo cual está conectado con nuestro sistema inmunológico, y el jengibre”, comentó Sabogal, dietista certificada.

