Bomberos controlan incendio de mantillo en Thermal; se espera que la extinción dure varios días

Luis Medina

THERMAL, California (KUNA) – Un incendio de mantillo que se desató hoy en Thermal fue controlado.

El incendio, que no causó heridos, se reportó poco después de las 5:30 a. m. del viernes en la cuadra 82200 de Airport Boulevard, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

La agencia informó que los equipos contuvieron el incendio de 100 x100 pies poco antes de las 9:50 a. m.

Se espera que la extinción dure varios días.

No hubo información inmediata sobre la causa del incendio.