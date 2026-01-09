Skip to Content
News

Bomberos controlan incendio de mantillo en Thermal; se espera que la extinción dure varios días

By
New
Published 5:14 pm

Luis Medina

THERMAL, California (KUNA) – Un incendio de mantillo que se desató hoy en Thermal fue controlado.

El incendio, que no causó heridos, se reportó poco después de las 5:30 a. m. del viernes en la cuadra 82200 de Airport Boulevard, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

La agencia informó que los equipos contuvieron el incendio de 100 x100 pies poco antes de las 9:50 a. m.

Se espera que la extinción dure varios días.

No hubo información inmediata sobre la causa del incendio.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.