Coachella cancela la reunión del Consejo Municipal del 14 de enero

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) La ciudad de Coachella canceló la reunión regular del Consejo Municipal, programada para el 14 de enero, alegando falta de puntos en la agenda tras el cierre por vacaciones.

Según un comunicado del oficial de información pública de la ciudad, no había puntos a tomar por parte del personal, lo que motivó la decisión de cancelar la reunión. Los funcionarios municipales enfatizaron que la decisión fue logística, no política.

La cancelación también afecta las reuniones de varias agencias relacionadas, incluyendo el Distrito Sanitario de Coachella, el Distrito de Protección contra Incendios, la Autoridad del Agua y otras juntas afiliadas a la ciudad.

La próxima reunión regular del Consejo Municipal de Coachella está programada para el 28 de enero.

La cancelación de la reunión se produce mientras la ciudad continúa lidiando con la incertidumbre de liderazgo tras el arresto del alcalde Steven Hernandez.

Hernandez se declaró inocente de los cargos que incluyen presunto perjurio y violación de conflicto de intereses.

Los funcionarios de la ciudad no han indicado si se convocarán reuniones especiales antes de la próxima sesión programada regularmente.