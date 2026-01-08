Cachorros abandonados afuera de supermercados La Quinta, según autoridades

Luis Medina

LA QUINTA, Calif. (KUNA) – Se está llevando a cabo una investigación tras el hallazgo de cachorros abandonados afuera de dos supermercados locales en La Quinta.

Durante el fin de semana, las autoridades informaron que dos individuos dejaron cachorros y se marcharon de un supermercado Vons. Posteriormente, los agentes del Sheriff del Condado de Riverside encontraron un segundo grupo de cachorros en un Aldi cercano.

Los cachorros fueron llevados al Coachella Valley Animal Campus en Thousand Palms.

El patio frente al supermercado Vons en La Quinta, donde fueron abandonados los cachorros.

Las autoridades señalan que la mayoría de los casos de abandono ocurren fuera de la vista del público. Indican que esta situación podría haberse vuelto peligrosa muy rápidamente.

“La principal preocupación, obviamente, sería el tráfico”, explica Armando Meza, oficial de control animal. “Como podemos ver, son perros pequeños y muy jóvenes. Tienden a ir donde hay ruido, así que definitivamente es una zona de alto riesgo”.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, el abandono de animales es un delito en California, un delito menor castigado con hasta mil dólares en multas o hasta seis meses de cárcel.

Aunque los cachorros ya están a salvo y fuera de peligro, Meza recuerda a los residentes que hay recursos disponibles para ayudar a mantener a los animales fuera de la calle.

Meza dice: “Si tienen algún problema con perros o si hay demasiados perros en su propiedad, siempre estamos aquí. Pueden acercarse al refugio, a cualquier refugio de nuestra zona, y simplemente pedir ayuda”.

También afirma que prevenir casos como este requiere un esfuerzo comunitario. Si ven algo sospechoso, se recomienda reportarlo y estar preparados para compartir cualquier detalle que pueda ayudar a las autoridades.

Telemundo 15 se ha puesto en contacto con el dueño de la propiedad en Plaza La Quinta para obtener permiso para compartir el video de la cámara de seguridad que muestra el incidente.

