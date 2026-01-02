Las lluvias afectaron la clientela de restaurantes de Palm Springs

Lina Robles

El año nuevo comenzó con lluvia en el Valle de Coachella, y muchos buscaron evitar la tormenta durante las fiestas.

La Nochevieja y el Día de Año Nuevo son días festivos populares para visitar el centro de Palm Springs, pero la lluvia frenó el turismo.

Los negocios esperaban un aumento en las ventas y la afluencia de clientes, pero con la lluvia cambiaron los pronósticos.

El dueño de un restaurante comentó que le cancelaron 14 reservaciones y dijo que definitivamente le afectó al negocio, sobre todo a restaurantes que tienen áreas de comer al aire libre.