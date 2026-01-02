Skip to Content
News

Las lluvias afectaron la clientela de restaurantes de Palm Springs

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

El año nuevo comenzó con lluvia en el Valle de Coachella, y muchos buscaron evitar la tormenta durante las fiestas.

La Nochevieja y el Día de Año Nuevo son días festivos populares para visitar el centro de Palm Springs, pero la lluvia frenó el turismo.

Los negocios esperaban un aumento en las ventas y la afluencia de clientes, pero con la lluvia cambiaron los pronósticos.

El dueño de un restaurante comentó que le cancelaron 14 reservaciones y dijo que definitivamente le afectó al negocio, sobre todo a restaurantes que tienen áreas de comer al aire libre.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.