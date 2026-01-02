Skip to Content
News

La policía de Indio busca al conductor de un carro que atropelló fatalmente a un peatón

KYMA
NWS04
KYMA
By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

La Policía de Indio continúa investigando un accidente mortal de atropello y fuga entre un vehículo y un peatón ocurrido en Nochevieja a las 9 de la noche cerca de la calle Van Buren y Dr. Carreon Blvd.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a un hombre con lesiones graves, los paramédicos intentaron salvarle la vida, pero lamentablemente fue declarado muerto en el lugar.

El vehículo sospechoso fue localizado posteriormente en un complejo de apartamentos de la calle Van Buren, pero estaba solo, la División de Tráfico del departamento ha asumido la investigación. No se dispuso de información que permitiera identificar al sospechoso de inmediato.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.