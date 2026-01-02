Skip to Content
El incendio de un trailer provocó tráfico lento en la I-10 en Whitewater

Published 11:14 am

Lina Robles

Trafico lento provocó el incendio de un trailer que remolcaba nueve vehículos sobre la I-10 en Whitewater el miercoles pasado a las 5 de la tarde.

Según el informe, el camión se encontraba debajo del puente donde los bomberos trabajaron arduamente para extinguir el incendio.

Además, el equipo de materiales peligrosos extrajo con éxito 50 galones de combustible diésel de los tanques de carga del tractor.

Los equipos permanecieron en el lugar despejando los escombros y evaluando los daños en el puente Whitewater, que estuvo cerrado a la espera de una inspección adicional para detectar daños estructurales.

Telemundo 15 Palm Springs

