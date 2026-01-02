El coductor de un auto fue rescatado ya que quedó varado por las inundaciones en Palm Springs

Lina Robles

Equipos de rescate de Palm Springs acudieron a la calle Indian Canyon a las 11:30 de la mañana ayer jueves, cuando un conductor quedó atrapado por la crecida de las aguas.

Por fortuna los agentes lograron rescatar al conductor del área que había sido cerrada recientemente debido a las inundaciones.

La Policía también cerró las calles Gene Autry y Vista Chino debido a que las aguas inundaron dichas arterias viales.

La policía advirtió a los conductores sobre los peligros de atravesar las barricadas instaladas.

También hay informes de muchas otras intersecciones inundadas en todo el valle, por lo que se recomienda que se asegure de prever tiempo adicional, ya que las carreteras abiertas estarán muy transitadas.