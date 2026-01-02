El aumento del salario mínimo trajo opiniones encontradas en el Valle de Coachella

Lina Robles

El salario mínimo en California ha aumentado 40 centavos, a $16.90 por hora y el incremento anual se debe principalmente a una ley estatal que exige ajustes anuales por inflación, lo que garantiza que los salarios se mantengan al ritmo del aumento del costo de vida.

Algunos trabajadores afirman que el aumento llega en un momento muy necesario, ya que los gastos diarios siguen siendo altos, aunque reconocen que aún es insuficiente.

Sin embargo, los dueños de negocios afirman que ya se encuentran en una situación difícil y que el aumento agrava sus dificultades financieras actuales. Como resultado, podría obligar a algunos a tomar decisiones difíciles para llegar a fin de mes.