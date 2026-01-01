Valle de Coachella inicia el año con lluvias e inundaciones, vías principales de Mecca entre las más afectadas

Juan Montesló

MECCA, Calif. (KUNA) – Llegan lluvias al Valle de Coachella en vísperas de año nuevo provocando inundaciones en avenidas principales, como es el caso del poblado de Mecca, donde la esquina de la calle date palm y la avenida 66 se inundaron.

Conversamos con un conductor de autobús, quien nos comentó las ciudades de Palm Springs, Cathedral City y Desert Hot Springs son a su percepción las más afectadas,

“Hay mucho más daño, están más dañadas las calles y hay muchos desvíos para las rutas y tenemos una alerta”, expuso Jose Sedeño.

Las precipitaciones en la región han causado diversos estragos, como lo son accidentes automovilísticos y el cierre de vialidades.

