Cambios en celebración de Año Nuevo, pretenden no utilizar fuegos artificiales

Juan Montesló

Palm Springs, Calif. (KUNA) – Con la llegada del año nuevo, Agua Caliente Casinos se preparó para recibir a miles de visitantes en una noche llena de celebración.

Mientras que en la sede de Palm Springs, los asistentes podrán disfrutar del tradicional espectáculo de fuegos artificiales, el casino de Cathedral City ofrecerá un show de drones, donde más de 500 van a estar en el aire, convirtiéndose en el primer y más grande show de drones de Año Nuevo en el Valle de Coachella.

Lo que para algunos es importante celebrar el año nuevo con la quema de fuegos artificiales, grupos sensibles y con problemas respiratorios, difieren en emplearlos, el efecto negativo que producen los fuegos artificiales en la salud de quienes padecen problemas respiratorios es colosal.

“En los últimos ocho años que llevamos a cabo el monitoreo, las horas más contaminadas de la ciudad son las noches del 24, la mañana del 25 de diciembre, el 31 de diciembre y la mañana del primero de enero”, comentó Alberto Mexia, director de la asociación civil REDSPIRA, encargada de monitorear la calidad del aire.

Según datos de Riverside University Health System, el Valle de Coachella presento durante su último estudio un total de 424 visitas mensuales a emergencias medicas, relacionadas con la mala calidad del aire.

“Hay una discusión eterna entre los que están a favor de la pirotecnia y los que estamos pues no a favor”, expreso Mexia.

