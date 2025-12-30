Skip to Content
Las autoridades revelaron la identidad de la señora de 93 años que falleció en accidente automovilístico en Palm Springs

Published 5:14 am

Lina Robles

La Policía de Palm Springs reveló la identidad de la anciana de 93 años quien falleció en un accidente automovilístico el domingo por la tarde en el área de las calles South El Cielo Road y Kirk Douglas Way, cerca del Aeropuerto de Palm Springs.

Según la investigación la señora viajaba hacia el sur en su auto e intentó girar a la izquierda, cuando se le atravesó a otro vehículo que la impactó, de inmediato fue trasladada a un hospital cercano con heridas graves, donde falleció.

La oficina del forense la identificó como Dell Morgan, residente de Palm Springs.

