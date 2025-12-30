La policía de Indio dio a conocer los resultados del retén de sobriedad que realizaron el fin de semana pasado

Lina Robles

La policía de Indio dio a conocer los resultados del retén de sobriedad que realizaron el viernes de 6 de la tarde a 2 de la madrugada del sábado en el área del Hwy 111 y la calle Clinton.

Dos conductores fueron arrestados por presuntamente conducir ebrios y se emitieron 43 multas, que incluía automovilistas que conducían sin licencia o con licencia suspendida

Uno de los choferes arrestados enfrenta cargos por poner en peligro a un menor de edad.

Las autoridades han dejado muy en claro que tendrán cero tolerancias con conductores que infrinjan la ley.