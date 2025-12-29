Se pronostican vientos y la posiblidad de lluvia en el Valle de Coachella

Lina Robles

Según el pronóstico del clima se prevé un clima ventoso en todo el sur de California incluyendo al Valle de Coachella y otra posible ronda de lluvias para finales de año.

En lugares como Desert Hot Springs y Banning Pass, es probable que se registren ráfagas cercanas a las 40 millas por hora hoy lunes por la mañana, por eso desde ayer domingo se emitió una alerta que estará vigente hasta mañana por la tarde.

Se prevén impactos en la calidad del aire y en los viajes, especialmente para los vehículos de gran altura que entran y salen del valle.

También se pronostican chubascos desde el miércoles hasta el jueves, con probabilidades esporádicas de que se prolonguen hasta el próximo fin de semana.