Skip to Content
News

Se pronostican vientos y la posiblidad de lluvia en el Valle de Coachella

KYMA
KESQ
KYMA
By
Published 11:14 am

Lina Robles

Según el pronóstico del clima se prevé un clima ventoso en todo el sur de California incluyendo al Valle de Coachella y otra posible ronda de lluvias para finales de año.

En lugares como Desert Hot Springs y Banning Pass, es probable que se registren ráfagas cercanas a las 40 millas por hora hoy lunes por la mañana, por eso desde ayer domingo se emitió una alerta que estará vigente hasta mañana por la tarde.

Se prevén impactos en la calidad del aire y en los viajes, especialmente para los vehículos de gran altura que entran y salen del valle.

También se pronostican chubascos desde el miércoles hasta el jueves, con probabilidades esporádicas de que se prolonguen hasta el próximo fin de semana.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.