Se intensifican las protestas en contra de ICE en el Valle de Coachella

Juan Montesló

Palm Springs, Calif. (KUNA) – Las protestas contra las redadas migratorias continuan y se han intesificado en el Valle de Coachella, hoy se suscito una más en la ciudad de Palm Springs, tuvo lugar en la esquina de la calle Ramon y San Luis Rey, a ella se unieron varios activista en pro de la comunidad migrante.

Miembros de la organización civil “United Youth We Stand” jóvenes unidos de pie fueron quienes organizaron y encabezaron esta manifestación.

“Somos bastantes jóvenes, muchos de nosotros crecimos con padres inmigrantes, muchas de nuestras familias son familias inmigrantes”, expresó Marlen Aguilar, voluntaria en la organización.

Durante la protesta se observaron diversos mensajes plasmados en letreros los cuales cargaban emotivamente los manifestantes.

Adicionalmente la organización se encuentra recaudando fondos para adquirir productos de primera necesidad y donarlos a quienes temen salir de sus hogares.

“Han hecho muchos arrestos injustos, y han lastimado a nuestra comunidad, especialmente durante las fechas festivas”, comentó Samantha Rodríguez, fundadora de United Youth We Stand.

Pese a que la comunidad más afectada reside al este del Valle de Coachella la protesta fue realizada al oeste por una importante razón:

“Como ahorita están más afectadas las comunidades de ese lado, queríamos tener cuidado también nosotras, y también queríamos ser cuidadosas con lo que está ocurriendo, y no poner a nadie en peligro”, explicó Rodríguez.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com