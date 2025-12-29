Skip to Content
Las autoridades investigan el choque de dos carros en Palm Springs; una mujer de 93 años murió

Published 11:14 am

Lina Robles

La policía investiga un choque en el que una mujer de 93 años perdió la vida.

Según la investigación la señora se transportaba en un auto en el área de las calles El cielo Road y Kirk Douglas cerca del aeropuerto de Palm Springs donde se vehículo se impactó con otro auto, de inmediato la transportaron al hospital donde poco después murió.

Mientras tanto las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades.

Telemundo 15 Palm Springs

