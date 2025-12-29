Decenas de personas se manifestaron en contra de la actividad de ICE en Cathedral City

Lina Robles

Debido a la reciente actividad de elementos de ICE, decenas de residentes del Valle de Coachella se han manifestado para mostrar su apoyo a la comunidad migrante y el rechazo de las redadas, por ello se dieron cita ayer frente al Mary Pickford Theatre de Cathedral City.

Los participantes portaron pancartas y compartieron sus historias personales, mostraron solidaridad y apoyo a quienes tienen temor hablar en público, ya que algunas personas no quieren salir de casa e incluso han faltado al trabajo.

Cabe recordar que en la región existen organizaciones proinmigrantes que informan a la comunidad acerca de sus derechos sin importar el estatus migratorio.

Hoy se realizará otro protesta en Palm Springs.