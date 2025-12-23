Una para de tráfico llevó a la incautación de drogas y armas en Twentynine Palms

Lina Robles

Agentes del sheriff que realizaban su patrullaje de rutina por el Hwy 62 en Twentynine Palms le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo por una violación de tráfico, al interrogarlo e inspeccionar el carro descubrieron que James Gagnon de 47 años estaba en libertad condicional y le encontraron armas fantasma, drogas, explosivos y un dispositivo electrónico para clonar llaves de autos.

Los investigadores ejecutaron una orden de registro en la residencia de Gagnon y localizaron varias municiones, cargadores de rifle, sustancias controladas y materiales explosivos.

El Equipo de Bombas e Incendios Premeditados recuperó los presuntos materiales explosivos.