Skip to Content
News

Una para de tráfico llevó a la incautación de drogas y armas en Twentynine Palms

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

Agentes del sheriff que realizaban su patrullaje de rutina por el Hwy 62 en Twentynine Palms le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo por una violación de tráfico, al interrogarlo e inspeccionar el carro descubrieron que James Gagnon de 47 años estaba en libertad condicional y le encontraron armas fantasma, drogas, explosivos y un dispositivo electrónico para clonar llaves de autos.

Los investigadores ejecutaron una orden de registro en la residencia de Gagnon y localizaron varias municiones, cargadores de rifle, sustancias controladas y materiales explosivos.

El Equipo de Bombas e Incendios Premeditados recuperó los presuntos materiales explosivos.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.