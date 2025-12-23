La policía afirma que el exquarterback estrella de Yucca Valley no sobrevivirá a las heridas de bala

Jesus Reyes

YUCCA VALLEY, California (KUNA) — Michael Ramos Jr., exjugador estrella de fútbol americano de Yucca Valley High School, no sobrevivirá tras recibir un disparo el domingo por la noche, según informaron las autoridades el martes.

El tiroteo se produjo alrededor de las 9:50 p. m. en el bloque 57000 de Chipmunk Trail.

Según el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, el tiroteo tuvo lugar en una fiesta. Ramos, de 18 años, se vio envuelto en una discusión con otro hombre. El hombre disparó a Ramos y huyó del lugar.

El sospechoso, identificado como un hombre de 29 años de Yucca Valley, fue encontrado escondido en la zona y detenido. Se enfrenta a un cargo de intento de asesinato y permanece bajo custodia con una fianza de 2 millones de dólares.

Las autoridades dijeron que los detectives de homicidios recibieron información actualizada del hospital sobre el estado de Ramos y se enteraron de que no se espera que sobreviva. Los cargos se modificarán si Ramos es declarado fallecido. Se ha creado una página en GoFundMe para ayudar a la familia de Ramos con los gastos médicos.

Ramos se graduó de Yucca Valley High School en 2025, estableciendo varios récords durante su etapa como quarterback y ayudando a llevar al instituto a su primera final del campeonato CIF-SS desde 1996.

El sospechoso permanece detenido con una fianza de 2 millones de dólares en el Centro de Detención de West Valley, en Rancho Cucamonga. Se espera que comparezca ante el tribunal el miércoles.

La investigación sigue en curso. Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se ponga en contacto con la Unidad de Homicidios en el 909-890-4904. Las personas que deseen permanecer en el anonimato deben ponerse en contacto con We-Tip en el 1-800-78-CRIME (27463) o visitar wetip.com.

