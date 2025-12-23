En Cathedral City se registró actividad de ICE causando preocupación en todo el Valle de Coachella

Lina Robles

Los informes sobre la aplicación de medidas migratorias en Cathedral City provocaron la reacción de las comunidades hispanas ya que varios espectadores reportaron actividad de ICE cerca de los centros comerciales Target y Cárdenas.

Los detalles siguen siendo limitados; pero Cathedral City emitió un comunicado:

“La Ciudad no participa en ninguna actividad federal de aplicación de medidas migratorias y, en cumplimiento con la ley estatal de California, no coordina, asiste ni recibe aviso previo de dichas operaciones.

Cathedral City ha sido clasificada como Ciudad Santuario desde 2017, tras una votación del concilio que limita la cooperación de las fuerzas del orden locales con las autoridades federales de inmigración.

La Policía no aplica las leyes civiles de inmigración ni pregunta sobre el estatus migratorio de una persona al responder a las llamadas de servicio. Nuestro enfoque se centra exclusivamente en la seguridad pública local”.