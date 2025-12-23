Emiten alerta por posibles lluvias en el sur de California, incluyendo el Valle de Coachella

Lina Robles

La Alerta Meteorológica de First Alert entra en vigor mañana miércoles ante la posible acumulación de lluvia durante la noche.

Una enorme tormenta de tipo “río atmosférico” que se aproxima traerá hasta 5 cm de lluvia al Valle y entre 12 y 15 cm a las comunidades montañosas; la tormenta alcanzará su máxima intensidad mañana al mediodía, pero se espera que se desarrollen lluvias durante la madrugada.

Las lluvias más intensas se esperan entre las 10 a. m. y las 4 p. m., a medida que la franja de precipitación más intensa se desplaza por el sur de California.

Una alerta de inundación entrará en vigor a las de esta noche y permanecerá vigente durante 24 horas.

Las temperaturas bajarán el resto de la semana, con máximas entre los 60 y los 70 grados.