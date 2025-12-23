Con motivo de las fiestas decembrinas incrementa la actividad en el aeropuerto de Palm Springs
Lina Robles
Con motivo de las festividades de fin de año los viajes vacacionales están aumentando en el Aeropuerto Internacional de Palm Springs, y las autoridades recuerdan a los viajeros que planifiquen con anticipación durante la temporada alta.
El aeropuerto espera recibir a más de 55,000 pasajeros entre el 20 y el 28 de diciembre.
Se espera que los días de mayor afluencia sean el 22, 26 y 28 de diciembre, con más de 6,000 pasajeros al día.
El horario de mayor afluencia de pasajeros será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. durante la temporada alta.
Las autoridades indicaron que los pasajeros deben llegar 90 minutos antes de la salida si llevan equipaje de mano y al menos dos horas antes si facturan equipaje.