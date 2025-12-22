Persecución de ICE que inició en Salton City terminó en accidente en Indio

Lina Robles

Una persecución de la migra termino en accidente en Vargas Road, cerca de la calla Calhoun en Indio el viernes pasado al medio día.

Un hombre de 34 años que los agentes estaban persiguiendo fue detenido y transportado al hospital por precaución junto a sus 3 hijitos que viajaban en el auto.

La policía de Indio que no participó en el operativo respondió al choque del auto en la entrada de una casa y dijo que ICE primero intentó detener al conductor en Salton City, pero este aceleró y lo persiguieron hasta donde se accidentó.