La volcadura de un tailer en la I-10 provocó caos vial cerca de Chiriaco Summit

Lina Robles

Ayer a las 5 de la mañana se volcó un semai que circulaba sobre el freeway 10 cerca de Chiriaco Summit a media hora de Coachella lo que provocó el cierre de dos carriles rumbo al este, por lo que los automovilistas circularon lentamente por el carril que mantuvieron abierto durante cuatro horas, mientras las grúas retiraban el trailer. La Patrulla de Carreteras de California no menciono si alguna persona resultó herida.